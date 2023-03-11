* — НКО, признанное в РФ иностранным агентом

Всемирный фонд природы* подаст в суд из-за решения России внести его в список иноагентов

Москва, , 04:13 — REGNUM Природоохранная организация «Всемирный фонд природы» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) собирается добиваться через суд пересмотра решения Минюста о включении организации в список иностранных агентов в России, говорится в заявлении фонда.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Представили организации утверждают, что ее включение в указанный перечень является необоснованным. В фонде напомнили, что эта структура работает в России с 1994 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов выразил мнение о том, что эффективность деятельности зарубежных природоохранных организаций в РФ вызывает сомнения. Он отметил, что Всемирный фонд дикой природы (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) занимается излишним самопиаром.