Влиятельные конгрессмены-республиканцы считают бюджет, предложенный Байденом, безрассудным

Вашингтон, , 07:25 — REGNUM Федеральный бюджет, предложенный президентом США Джо Байденом, является безрассудным и ведущим к экономическим потрясениям. Об этом говорится в выпущенном 9 марта соместном заявлении спикера палаты представителей Кевина Маккарти и троих влиятельных конгрессменов-республиканцев.

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«Бюджет Байдена — это безрассудное предложение, удваивающее ту же самую политику расходов крайне левых, которая привела к рекордной инфляции и нашему нынешнему долговому кризису», — утверждают республиканцы.

Конгрессмены призвали сократить расточительные государственные расходы и немедленно заняться опасным для страны огромным государственным долгом.

Они считают, что принятие этого бюджета приведёт к резкому росту налогов, взимаемых с американцев.

Напомним, что проект бюджета предусматривает увеличение расходов США на военные нужды. Так, Пентагону планируется выделить $842 млрд.