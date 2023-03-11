Республиканцы назвали безрассудным бюджет, предложенный Байденом
Влиятельные конгрессмены-республиканцы считают бюджет, предложенный Байденом, безрассудным
Вашингтон, 11 марта, 2023, 07:25 — ИА Регнум. Федеральный бюджет, предложенный президентом США Джо Байденом, является безрассудным и ведущим к экономическим потрясениям. Об этом говорится в выпущенном 9 марта соместном заявлении спикера палаты представителей Кевина Маккарти и троих влиятельных конгрессменов-республиканцев.
«Бюджет Байдена — это безрассудное предложение, удваивающее ту же самую политику расходов крайне левых, которая привела к рекордной инфляции и нашему нынешнему долговому кризису», — утверждают республиканцы.
Конгрессмены призвали сократить расточительные государственные расходы и немедленно заняться опасным для страны огромным государственным долгом.
Они считают, что принятие этого бюджета приведёт к резкому росту налогов, взимаемых с американцев.
Напомним, что проект бюджета предусматривает увеличение расходов США на военные нужды. Так, Пентагону планируется выделить $842 млрд.