Власти ЕС и США договорились о дальнейшей работе над энергобезопасностью Европы

Брюссель, , 03:44 — REGNUM США и ЕС будут продолжать шаги по обеспечению энергетической безопасности Европы через диверсификацию источников энергии, сказано в совместном заявлении двух стран после переговоров главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен и американского президента Джо Байдена.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, Евросоюз собирается развивать энергобезопасность путем снижения потребления энергии и уменьшения использования ископаемого топлива. Также сообщается, что Брюссель и Вашингтон собираются координировать действия по поддержке энергетической безопасности Украины через дальнейшую интеграцию в европейские энергетические рынки.

Помимо этого, фон дер Ляйен и Байден договорились об инвестициях в «зеленую экономику», включая производство аккумуляторов для электромобилей и выработку чистого водорода.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта газета Welt am Sonntag со ссылкой на прогноз экспертов международной консалтинговой компании McKinsey написала о том, что через два года Германии угрожает дефицит электроэнергии. При этом ситуация еще больше ухудшится к 2030 году и страну ожидает до 100 перебоев в год.