Кадыров продемонстрировал боевые трофеи с передовой
Грозный, 11 марта 2023, 03:39 — REGNUM Фотографию, где он запечатлён с натовской трофейной зенитной системой Stinger и украинским ПЗРК «Игла» в руках, опубликовал 10 марта глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.
«Ничто не греет душу воина так, как боевой трофей», — так написал Кадыров под фотографией.
Также Кадыров пояснил, что он получил «подарки с передовой», где их специально оставил НАТО. Политик выразил благодарность военному альянсу за предоставленное разнообразное оружие, «которое интересно держать в руках и изучать».
«Не переживайте, друзья, мы обязательно вернём их натовским наёмникам, правда, не в целости и не в сохранности, если вы понимаете, о чём я», — добавил Кадыров.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что Кадыров показал видео новой модели дрона-камикадзе, выполненной чеченскими умельцами для точечных атак на живую силу противника.
Читайте ранее в этом сюжете: Кадыров показал видео новой модели дрона-камикадзе