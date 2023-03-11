Грозный, 11 марта, 2023, 03:39 — ИА Регнум. Фотографию, где он запечатлён с натовской трофейной зенитной системой Stinger и украинским ПЗРК «Игла» в руках, опубликовал 10 марта глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

«Ничто не греет душу воина так, как боевой трофей», — так написал Кадыров под фотографией.

Также Кадыров пояснил, что он получил «подарки с передовой», где их специально оставило НАТО. Политик выразил благодарность военному альянсу за предоставленное разнообразное оружие, «которое интересно держать в руках и изучать».

«Не переживайте, друзья, мы обязательно вернём их натовским наёмникам, правда, не в целости и не в сохранности, если вы понимаете, о чём я», — добавил Кадыров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Кадыров показал видео новой модели дрона-камикадзе, выполненной чеченскими умельцами, для точечных атак на живую силу противника.