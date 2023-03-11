Москва, 11 марта, 2023, 03:21 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что глава пресс-службы Госдепартамент США Нед Прайс страдает раздвоением личности, из-за его слов о территориальной целостности Боснии и Герцеговины (БиГ). Об этом она написала 10 марта в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Ранее Прайс заявил, что Соединенные Штаты сохраняют поддержку суверенитета и территориальной целостности БиГ, а также продолжают «привлекать к ответственности» тех, кто стремится подорвать институты БиГ и Дейтонское мирное соглашение.

Указанный документ был подписан в 2010 году и закреплял прекращения огня в этой балканской республике. В рамках соглашения Босния и Герцеговина была разделена на два энтитета — БиГ и Республику Сербскую.

«Невероятно. Нед, попробуйте поменять «БиГ» на «Сербия», «Республика Сербская» на «Косово», Дейтонские соглашения на резолюцию СБ ООН 1244, и получите диагноз — раздвоение личности», — отметила Захарова.

Она напомнила, что США отвергли указанное решение Совета Безопасности ООН и признали в 2008 году независимость Косово. Представитель МИД РФ добавила, что такой шаг американской стороны нарушает территориальную целостность и суверенитет Сербии.