В цеху по производству пластика в Подмосковье произошёл крупный пожар

Руза, Московская область, , 03:15 — REGNUM Пожар на территории цеха по производству пластика произошёл в Подмосковье. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба ГУ России.

Пожар [Иван Шилов © ИА REGNUM]

Информация о возгорании поступила в ночь на 11 марта, загорелся цех по производству пластика, расположенный в Рузском городском округе Московской области в посёлке Колюбакино на улице Майора Алексеева, дом 29, строение 101. Общая площадь пожара составляет 5000 кв. метров.

Уточняется, что здание цеха является отдельно стоящим, угрозы распространения огня на соседние строения нет. В здании цеха произошло обрушение кровли на площади около 3500 кв. метров. К тушению пожара привлечены 60 человек и 19 единиц техники.

Пострадавших в результате происшествия нет. В 02:25 мск была объявлена локализация пожара на площади 5000 кв. метров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в здании автосервиса в городе Красноярске.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярске произошёл крупный пожар в здании автосервиса