Москва, 11 марта, 2023, 03:01 — ИА Регнум. Количество бедных в России уменьшилось до исторического минимума, сообщает 10 марта Росстат.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

Так, в 2022 году численность российских граждан с доходами ниже уровня бедности составила 15,3 млн человек, или 10,5% населения.

В 2021 году за чертой бедности в России находилось 16 млн человек.

Росстат заявил, что количество бедных в стране уменьшилось за счёт роста социальных выплат, реализации адресных социальных программ, роста зарплат и пенсий.

Напомним, что в последнем квартале 2022 года значение границы бедности составило 13 762 рубля, а по итогам всего года — 13 545 рублей.