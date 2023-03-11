В Греции жестоко избили бывшего министра финансов старны Варуфакиса

Афины , , 02:45 — REGNUM Бывший министр финансов Греции, лидер парламентской партии МЕРА25 (Diem25) Янис Варуфакис подвергся нападению в районе Экзархия в Афинах, сообщили пресс-службе Diem25.

Греция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Политик был жестоко избит в ресторане «Янтес», где он был со своими однопартийцами. В заявлении Diem25 говорится, что нападение совершила «группа головорезов-провокаторов», которые ворвались в заведение.

Злоумышленники начали кричать и обвинять Варуфакиса в том, что он будучи министром якобы подписывал меморандумы с кредиторами. После того, как экс-чиновник попытался ответить, его начали избивать. Вместе с Варуфакисом был жестоко избит и секретарь партии.

Агентство новостей АМНА передало о том, что экс-министр был доставлен в больницу с переломом носа. Варуфакис был против подписания Грецией меморандумов с кредиторами во время острого финансового кризиса, который пережила Греция.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2016 года в Афинах был избит глава транспортной полиции Греции. Вместе с ним нападению подверглось Несколько офицеров греческой службы дорожно-патрульной службы. Атаку совершил отряд анархистов.