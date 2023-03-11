Пользователи Twitter из разных стран мира указывают на сбои в работе соцсети

Сан-Франциско, США, , 02:36 — REGNUM Сбои в работе сервиса микроблогов Twitter отмечают пользователи из ряда стран мира. Об этом свидетельствуют 11 марта данные интернет-сервиса Downdetector, который отслеживает отключения, сбои и другие проблемы в функционировании популярных онлайн-ресурсов.

Twitter Иван Шилов © ИА REGNUM

Основная часть жалоб, всего более 1,8 тысяч, поступила из США. Кроме того, сбои наблюдают жители Великобритании, Канады, Франции, Испании, Италии, Нидерландов и Японии. Жалоб из России не поступало.

Пользователи указали на ошибки в работе веб-сайта и приложения. Часть проблем отмечается при соединении с сервером. Пиковое количество жалоб поступило в 01:17 мск, после чего началось постепенно снижение количества поступающих отчётов о проблемах.

Напомним. в России с марта 2022 года введено ограничение доступа к социальной сети Twitter.

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