Депутат Госдумы рассказал о замыслах США, касающихся Грузии

Тбилиси, , 02:43 — REGNUM США готовят в Грузии гражданскую войну, в ходе которой намереваются свергнуть грузинскую власть, заявил 10 марта депутат Госдумы РФ Адальби Шхагошев («Единая Россия») в интервью РИА Новости.

Дядя Сэм

«Вашингтон готовит большую гражданскую войну в Грузии. Это становится очевидным, когда с Украины боевики перебрасываются в Грузию, это уже случившийся факт», — сказал Шхагошев, комментируя прошедшие массовые беспорядки в Тбилиси.

Он подчеркнул, что подобный сценарий для Вашингтона является испытанным подходом к свержению власти.

Шхагошев отметил, что время событий на Майдане грузинские боевики перебрасывались на Украину, сейчас же теперь украинские перебрасываются в Грузию с Украины.

Напомним, что о прибытии в Грузию боевиков с Украины заявил вице-спикер грузинского парламента Георгий Вольский. По его словам, они попытаются не дать ситуации в стране успокоиться.