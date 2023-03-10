Киев, 11 марта, 2023, 02:14 — ИА Регнум. Санкции в отношении 287 юридических лиц, включая букмекерские конторы, а также против 120 физических лиц ввёл президент Украины Владимир Зеленский. Указ об этом 10 марта опубликован на сайте офиса украинского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Под санкционные ограничения попали букмекерские конторы «Спортбет», «Бетсити», «Матчбет», «Букмекерская контора «Пари», «Марафон», «БК «Олимп» и другие, «связанные с РФ». Кроме того, санкции коснулись оператора всероссийских государственных лотерей «Спортлото», а также зарегистрированной на Кипре компании «Париматч».

Новые санкционные меры коснулись 287 юридических и 120 физических лиц. При этом указывается, что большинство граждан, попавших под санкции, являются гражданами России, но в списке есть и граждане Кипра, Великобритании, Польши, Армении, Турции и Нидерландов. Санкции введены сроком на 50 лет.

Санкции предполагают блокировку на Украине активов граждан и компаний, ограничение на проведение торговых операций и транзит ресурсов. Также запрещается участие в приватизации госимущества, приостановлено выполнение экономических и финансовых обязательств. Кроме того, все, попавшие в санкционный список, будут лишены госнаград.

Ранее ИА REGNUM сообщалось, что президент Украины Зеленский ввёл санкции в отношении российских спортсменов.