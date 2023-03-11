Лидер Чили Борич заменил в правительстве пятерых министров

Сантьяго, , 02:21 — REGNUM В чилийском правительстве заменено пять министров, сообщается на официальной странице президентской администрации Чили в сети Twitter.

Габриэль Борич Gob.cl

Президент Чили Габриэль Борич принял отставку министра иностранных дел, глав министерств общественных работ, культуры, спорта, науки.

По словам Борича, перестановки в кабинете министров были сделаны не по политическим мотивам, а для повышения эффективности его работы.

Стало известно, что новым министром иностранных дел страны назначен адвокат и дипломат Альберто ван Клаверен.

Напомним, что левый политик хорватского происхождения Габриэль Борич возглавляет Чили с марта 2022 года. В сентябре прошлого года Борич уже менял состав своего кабинета министров.

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