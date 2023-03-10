Сантьяго, 11 марта, 2023, 02:21 — ИА Регнум. В чилийском правительстве заменено пять министров, сообщается на официальной странице президентской администрации Чили в сети Twitter.

Gob.cl Габриэль Борич

Президент Чили Габриэль Борич принял отставку министра иностранных дел, глав министерств общественных работ, культуры, спорта, науки.

По словам Борича, перестановки в кабинете министров были сделаны не по политическим мотивам, а для повышения эффективности его работы.

Стало известно, что новым министром иностранных дел страны назначен адвокат и дипломат Альберто ван Клаверен.

Напомним, что левый политик хорватского происхождения Габриэль Борич возглавляет Чили с марта 2022 года. В сентябре прошлого года Борич уже менял состав своего кабинета министров.