* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Киншаса, 11 марта, 2023, 02:08 — ИА Регнум. Группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за атаку, совершенную в городе Мукунди на востоке Демократической Республики Конго (ДР Конго), 10 марта сообщило агентство Reuters.

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Напомним, в результате указанной атаки погибли по меньшей мере 40 человек. Теракт произошел в ночь на 9 марта. Местные власти обвинили в нападении повстанцев, которые связаны с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января террористы устроили взрыв в протестантской церкви на северо-востоке ДР Конго. Происшествие унесло жизни пятерых человек.