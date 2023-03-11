Бывший посол ЛНР в Москве Мирошник: российские военные отбили атаки ВСУ под Кременной

Луганск, , 01:52 — REGNUM Попытки ВСУ нанести удары по российским силам в районе города Кременная (ЛНР) провалились — Вооруженные силы России отразили нападение, сообщил 10 марта в своем телеграм-канале бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

«С утра подразделения ВФУ предпринимали попытки атак в направлении Червонопоповки. Изначальных сил не хватило, попытались подтянуть резервы, которые накрыла наша артиллерия. Понеся потери, вернулись на исходные позиции», — написал он.

Кроме того, по словам Мирошника, российские войска продвигаются вперед в районе села Серебрянка (ДНР), где улучшили свое тактическое положение, заняв три опорных пункта ВСУ. Он также сообщил, что авиация, артиллерия и бронетехника России весь день активно били по позициям украинских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко написал о том, что подразделения ВСУ, которые отступают в районе Кременной, перестали эвакуировать тела погибших и раненых сослуживцев.