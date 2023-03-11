Фон дер Ляйен поблагодарила Байдена за помощь в избавлении от зависимости от российского газа

Берлин, , 02:45 — REGNUM США помогли избавиться Германии от российского топлива, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в США. Слова фон дер Ляйен 10 марта привела пресс-служба Белого дома.

Урсула фон дер Ляйен Kuhlmann MSC

«Действительно, вы очень помогли нам, когда мы хотели избавиться от зависимости от российского ископаемого топлива, — вы очень помогли нам, поставив больше сжиженного природного газа, помогли нам пережить энергетический кризис», — заявила фонд дер Ляйен, обращаясь к президенту США Джо Байдену.

Кроме того, фон дер Ляйен сказала о «решительной поддержке» Киева со стороны Берлина и Вашингтона и сообщила, что на встрече обсуждался вопрос о снижении инфляции.

В свою очередь Байден заявил, что США поставили в Европу в два раза больше сжиженного природного газа, чем первоначально планировалось. По словам Байдена, это позволило обеспечить не только энергетическую и экономическую, но и национальную безопасность США и Европейского союза.

Напомним, что, выступая 7 марта на пресс-конференции, фон дер Ляйен заявила о резком росте цен на газ в Европе. По её словам, из-за отказа покупать российский газ цены на топливо и электричество возросли на 300%.

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