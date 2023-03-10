Вашингтон, 11 марта, 2023, 01:34 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден 13 марта проведет трехстороннюю встречу с премьер-министром Британии Риши Сунаком и главой правительства Австралии Энтони Альбанизом, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

The White House Карин Жан-Пьер

Мероприятие состоится в американском городе Сан-Диего (штат Калифорния). По словам Карин Жан-Пьер, участники переговоров обсудят взаимодействие США, Британии и Австралии в рамках тройственного оборонного альянса AUKUS.

Байден также проведет отдельные беседы с каждым из гостей. По информации СМИ, на встречах будут рассмотрены планы поставок Австралии американских подводных лодок с ядерными силовыми установками.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что партнерство AUKUS может превратиться в источник угрозы распространения ядерного оружия. Она призвала членов этого альянса отказаться от «менталитета холодной войны», чтобы поддержать стабильность и избежать конфликтов.