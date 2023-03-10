В России проведут конкурс фотографий из зоны спецоперации
Медиагруппа «Россия сегодня» запускает конкурс для военных фотожурналистов
Москва, 11 марта, 2023, 01:16 — ИА Регнум. Всероссийский конкурс военной фотожурналистики, на котором будут представлены работы из зоны специальной военной операции, будет проведен медиагруппой «Россия сегодня».
Прием фотографий стартует 13 марта на странице http://ria.ru/SVO_photo и завершается 27 апреля. Авторы проекта хотят собрать военную фотохронику нашего времени, в которой были бы отражены подвиги российских военных.
Вручение наград победителям конкурса пройдет летом. Их фотографии будут показаны на выставке и включены в отдельный альбом.
Как сообщало ИА REGNUM, в августе в музее политической истории России в Санкт-Петербурге прошла выставка «Донбасс 14–22. Право на жизнь». Мероприятие было посвящено сложной жизни жителей ДНР и ЛНР с 2014 года.