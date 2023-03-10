Москва, 11 марта, 2023, 01:16 — ИА Регнум. Всероссийский конкурс военной фотожурналистики, на котором будут представлены работы из зоны специальной военной операции, будет проведен медиагруппой «Россия сегодня».

Боец Красной Армии водружает знамя на одном из зданий. Берлин 1945 год

Прием фотографий стартует 13 марта на странице http://ria.ru/SVO_photo и завершается 27 апреля. Авторы проекта хотят собрать военную фотохронику нашего времени, в которой были бы отражены подвиги российских военных.

Вручение наград победителям конкурса пройдет летом. Их фотографии будут показаны на выставке и включены в отдельный альбом.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в музее политической истории России в Санкт-Петербурге прошла выставка «Донбасс 14–22. Право на жизнь». Мероприятие было посвящено сложной жизни жителей ДНР и ЛНР с 2014 года.