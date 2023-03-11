Судно под флагом Греции неделю дрейфовало у мест взрывов «Северных потоков»

Вашингтон, , 01:10 — REGNUM Танкер Minerva Julie под флагом Греции несколько дней дрейфовал у мест взрывов «Северных потоков» почти за две недели до теракта. Об этом 10 марта сообщило издание Business Insider со ссылкой на аналитика Оливера Александера.

Место разрушения газопровода «Северный поток» Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября»

Уточняется, что судно дрейфовало в период с 6 по 13 сентября недалеко от места взрыва. Участок над газопроводами танкер пересекал в течение недели. Журналисты предполагают, что экипаж судна мог стать свидетелем каких-либо важных событий.

Представитель танкера подтвердил информацию о местоположении судна в указанный период. По его словам, судно дрейфовало в водах Балтийского моря «в ожидании новых инструкций, связанных с маршрутом рейса». Представитель не указал, связывались ли с ним следователи в связи с терактом на «Северных потоках».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что федеральная прокуратура Германии подтвердила РИА Новости факт проведения обысков на судне, использовавшемся, как предполагается, для перевозки взрывчатых веществ для диверсии на газопроводах. Судно при этом не называлось.

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