Полиция Эстонии лидера эстонского движения «Вместе» Петерсона за репортажи из Донбасса

Таллин, , 01:13 — REGNUM Лидер движения эстонского Koos («Вместе») Айво Петерсон был задержан полицией безопасности Эстонии после посещения Донбасса, сообщает пресс-служба ведомства.

Айво Петерсон во время посещения Донбасса Страница движения Koos в соцсети

«Задержанные подозреваются в установлении связей, направленных против Эстонской Республики. Это предварительное подозрение, которое может измениться или уточниться в ходе процедуры. Среди задержанных двое граждан Эстонии и один гражданин Росси с видом на жительство в Эстонии. Одним из задержанных является Айво Петерсон», — говорится в заявлении полиции безопасности.

В конце февраля Петерсон посетил ряд территорий Донбасса, в том числе, Донецк и Мариуполь, и сделал оттуда репортажи.

Напомним, что эстонские власти проводят крайне антироссийскую политику. После начала СВО враждебность официального Таллина к России и жителям Донбасса возросла ещё больше.

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