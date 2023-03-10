Таллин, 11 марта, 2023, 01:13 — ИА Регнум. Лидер движения эстонского Koos («Вместе») Айво Петерсон был задержан полицией безопасности Эстонии после посещения Донбасса, сообщает пресс-служба ведомства.

Страница движения Koos в соцсети Айво Петерсон во время посещения Донбасса

«Задержанные подозреваются в установлении связей, направленных против Эстонской Республики. Это предварительное подозрение, которое может измениться или уточниться в ходе процедуры. Среди задержанных двое граждан Эстонии и один гражданин России с видом на жительство в Эстонии. Одним из задержанных является Айво Петерсон», — говорится в заявлении полиции безопасности.

В конце февраля Петерсон посетил ряд территорий Донбасса, в том числе Донецк и Мариуполь, и сделал оттуда репортажи.

Напомним, что эстонские власти проводят крайне антироссийскую политику. После начала СВО враждебность официального Таллина к России и жителям Донбасса возросла ещё больше.