Правительство России утвердило особенности тарифов железнодорожных перевозок в новых регионах

Москва, , 00:39 — REGNUM Утвержденное постановление правительства России «Об особенностях применения законодательства Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) в сфере железнодорожных перевозок на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области» появилось на портале проектов нормативных правовых актов.

Железная дорога Дарья Драй © ИА REGNUM

Опубликованный документ действует до 1 января 2028 года. Его подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. В тексте сказано, что с 1 января 2025 года Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) должна установить цены на перевозки железнодорожным транспортом в указанных регионах.

Также было поручено разработать и внести в правительство предложения по компенсации недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта до 31 марта 2023 года. Этим вопросом будут заниматься Минтранс, Минфин, Минэкономразвития и ФАС.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря глава правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко заявил, что правительство России поддержало инициативу развития железнодорожного сообщения в ДНР, а также между регионом и другими субъектами РФ.