Донецк, 11 марта, 2023, 00:49 — ИА Регнум. В боях в Донбассе был убит молодой наёмник из Франции, сообщает 10 марта французская газета Figaro.

Цитата из к/ф «Псы войны». Реж. Джон Ирвин. 1980. США — Великобритания Наёмники

22-летний француз по имени Андреас погиб ещё 16 февраля. Он состоял в так называемом Иностранном легионе ВСУ, куда входят иностранные наёмники, приехавшие воевать на Украину.

Ожидается, что тело убитого наёмника будет доставлено во Францию в ближайшие дни.

Напомним, что, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, на Украину прибыло свыше восьми тысяч наёмников из более чем 60 стран. Сведения об убитых в боевых действиях в зоне СВО иностранных наёмниках поступают регулярно.