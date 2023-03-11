В немецком Карлсруэ спецназ задержал преступника, захватившего заложников в аптеке

Карлсруэ, Германия, , 00:29 — REGNUM Злоумышленник, захвативший заложников и требовавший за их освобождение выкуп, был захвачен силовиками в немецком городе Карлсруэ в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Об этом 10 марта сказано в сообщении полиции города в Twitter.

Спецназ Германии

Уточняется, что штурм аптеки, где удерживались заложники, начался в 21:10 (23:10 мск). Полицейский спецназ ворвался в аптеку и задержал подозреваемого.

«Задержан подозреваемый мужчина. В настоящее время в здании проводится обыск. По предварительной информации, пострадавших нет», — указано в заявлении полиции Карлсруэ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что неизвестный захватил двух заложников в здании аптеки, расположенной на улице Эттлингер в городе Карлсруэ. Район вокруг аптеки был оцеплен полицией. Отмечалось, что злоумышленник требовал за освобождение людей выкуп в размере 1 млн евро.

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