Киев, 11 марта, 2023, 00:31 — ИА Регнум. Российские следственные органы изучат информацию о деятельности американских структур на территории Украины по разработке биологического оружия. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Иван Шилов ИА REGNUM Биологическое оружие

«В рамках расследования уголовного дела о разработке на Украине компонентов биологического оружия следователи СК России изучат информацию Министерства обороны РФ о военно-биологической деятельности других стран на территории Украины, в том числе новые данные о возможной причастности к деятельности биологических лабораторий лиц из числа граждан США и Украины», — говорится в заявлении СКР.

Напомним, что 10 марта Министерство обороны России обнародовало имена представителей компаний и государственных институтов Украины, задействованных в реализации американских военно-биологических программ. Об этом журналистам заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов.