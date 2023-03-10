Конгрессмен США Мултон: Вашингтон стремится к не слишком тяжелому поражению России на Украине

Вашингтон, , 23:59 — REGNUM Американские власти стремятся к такому сценарию, при котором Россия проиграет Украине, но это поражение не будет «слишком тяжелым» и не нанесет ущерб стабильности в мире, заявил член палаты представителей Конгресса США демократ Сет Мултон на конференции 10 марта.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что при крахе российского правительства возникает угроза распространения ядерного оружия, которым обладает РФ. Конгрессмен подчеркнул, что у США нет «никакого намерения уничтожать Россию».

Вместе с тем Мултон также призвал администрацию американского лидера Джо Байдена увеличить поставки для ВСУ боеприпасов, танков и прочих наступательных вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что США надеются на стратегическое поражение России в конфликте на Украине, поскольку такой вариант позволит сохранить действующий мировой порядок.