Вашингтон, 10 марта, 2023, 23:59 — ИА Регнум. Американские власти стремятся к такому сценарию, при котором Россия проиграет Украине, но это поражение не будет «слишком тяжелым» и не нанесет ущерб стабильности в мире, заявил член палаты представителей Конгресса США демократ Сет Мултон на конференции 10 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Он отметил, что при крахе российского правительства возникает угроза распространения ядерного оружия, которым обладает РФ. Конгрессмен подчеркнул, что у США нет «никакого намерения уничтожать Россию».

Вместе с тем Мултон также призвал администрацию американского лидера Джо Байдена увеличить поставки для ВСУ боеприпасов, танков и прочих наступательных вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что США надеются на стратегическое поражение России в конфликте на Украине, поскольку такой вариант позволит сохранить действующий мировой порядок.