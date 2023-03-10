В США украинские беженки рассказали о бегстве от мобилизации ради спасения детей-подростков

Вашингтон, , 23:58 — REGNUM Украинская беженка рассказала о страхе перед возвращением на родину, где её 17-летнего сына, по её мнению, немедленно заберут в ряды ВСУ и отправят на передовую. Беседу с украинской беженкой 10 марта вёл телеканал Fox News.

Украинские беженцы Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как рассказала украинка, она приехала со своим сыном-подростком в США почти год назад и получила временное разрешение на нахождение в стране. Срок разрешения истекает в апреле, и женщина очень боится депортации на родину, но отмечает, что американские власти не предпринимают никаких мер для помощи вынужденным переселенцам.

По словам украинской беженки, вернуться на родину для неё было бы самым худшим вариантом развития событий из всех возможных из-за 17-летнего сына, которого, по мнению женщины, могут мобилизовать сразу же после возвращения на Украину.

Проблема депортации из США на Украину стала актуальна для как минимум 20 тыс. беженцев. Большинство из них попали в США через границу с Мексикой на юге страны и получили визы по упрощённой схеме.

Напомним, советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что в феврале власти Украины расширили призывной ценз. Под мобилизацию попали несовершеннолетние, возрастные, ранее признанные не годными для службы и женщины. Такой шаг украинских властей связывают с большими потерями ВСУ.