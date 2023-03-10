Вашингтон, 10 марта, 2023, 23:58 — ИА Регнум. Украинская беженка рассказала о страхе перед возвращением на родину, где её 17-летнего сына, по её мнению, немедленно заберут в ряды ВСУ и отправят на передовую. Беседу с украинской беженкой 10 марта вёл телеканал Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

Как рассказала украинка, она приехала со своим сыном-подростком в США почти год назад и получила временное разрешение на нахождение в стране. Срок разрешения истекает в апреле, и женщина очень боится депортации на родину, но отмечает, что американские власти не предпринимают никаких мер для помощи вынужденным переселенцам.

По словам украинской беженки, вернуться на родину для неё было бы самым худшим вариантом развития событий из всех возможных из-за 17-летнего сына, которого, по мнению женщины, могут мобилизовать сразу же после возвращения на Украину.