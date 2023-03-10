Журналисты из Италии Шерезини и Боско заявили, что Украина не объяснила причину лишения аккредитации

Рим, , 23:48 — REGNUM Украинские власти не предоставили объяснений того, почему итальянским репортерам Андреа Шерезини и Альфредо Боско было отказано в продлении аккредитации на Украине. Об этом 10 марта журналисты заявили в ходе встречи в ассоциации иностранной прессы.

Украинская цензура Иван Шилов © ИА REGNUM

Шерезини рассказал, что он и Боско получили от министерства обороны Украины только уведомление о приостановке аккредитации. Журналист также сообщил, что СБУ хотела устроить им допрос.

Кроме того, Шерезини заявил, что в МИД Италии представили свою версию по решению Украины. В ведомстве считают, что Киев мог поступить так из-за того, что с 2014 года репортеры работали в зоне боевых действий в Донбассе.

Газета Il Fatto Quotidiano написала о том, что с приостановкой аккредитации столкнулись восемь итальянских журналистов. Это решение не позволяет им работать на Украине. Шерезини и Боско покинули ее территорию еще в конце февраля, проведя перед этим в ожидании объяснений 19 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре стало известно, что Украина лишила аккредитации не менее шести журналистов, в том числе — телеканалов CNN и Sky News. Причиной такого шага стали их репортажи о городе Херсоне.