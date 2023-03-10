Суды в ДНР и ЛНР осудили за преступления в отношении мирных граждан троих украинских солдат

Донецк, , 23:59 — REGNUM В ДНР и ЛНР трое украинских военнослужащих были осуждены за преступления, совершённые в отношении мирных граждан, сообщает 10 марта Следственный комитет России.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Граждане Украины Виктор Похозей, Максим Буткевич и Владислав Шель были признаны Верховными судами ДНР и ЛНР виновными в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов. Кроме того, Буткевич осужден за покушение на убийство двух лиц общеопасным способом и умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом, а Шель — за покушение на убийство по мотивам идеологической и национальной ненависти.

Как выяснили военные следственные органы СКР, украинскими военными в ходе боевых действий на Донбассе применялись методы, запрещённые Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны и Дополнительным протоколом I к ней, связанные с посягательством на жизнь и физическую неприкосновенность лиц, не принимающих участия в боевых действиях.

Похозею назначено наказание в виде 8,5 года лишения свободы, Буткевичу — 13 лет лишения свободы, Шелю — 18,5 года лишения свободы. Отбывать наказание все трое будут в исправительной колонии строгого режима.

По мере расследования уголовных дел в отношении представителей украинских вооруженных формирований СКР продолжает сбор, анализ и фиксацию сведений. Все это даже спустя продолжительное время позволяет выявлять и раскрывать преступления, о которых ранее не было известно, и привлекать к уголовной ответственности лиц, причастных к их совершению. Таким образом, реализуется принцип неотвратимости наказания, говорится в заявлении СКР.

Напомним, что члены вооружённых формирований Украины совершили множество преступлений в отношении мирных граждан и российских военнопленных. В частности, они совершали обстрелы гражданского населения и осуществляли убийства и пытки захваченных заложников.

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