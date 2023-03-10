Советник главы офиса Зеленского Подоляк: сезон в Крыму будет очень и очень жарким

Киев, , 23:38 — REGNUM «Горячий сезон» пригрозил устроить в Крыму советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Соответствующее заявление он сделал 10 марта в интервью украинскому телеведущему Василию Голованову.

Михаил Подоляк President.gov.ua

«Сезон в Крыму будет горячим. Очень и очень жарким… Украина объяснит, что к ней нужно относиться не то что с уважением, а с большим страхом», — такое утверждение сделал Подоляк.

Кроме того, политик рассказал о планах устроить яркий «сезон свободы», который, по мнению Подоляка, должен привлечь внимание стран, чей политический режим «нестабилен».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Подоляк заявил о «контрнаступлении», которое якобы могут начать через два месяца вооружённые формирования Украины. Также Подоляк заявлял о том, что Киев после принятия решения о поставках ему танков от стран Запада проводит переговоры по поставкам ему ракет увеличенной дальности и военной авиации для ударов по российскому Крыму.

В свою очередь советник главы Крыма Олег Крючков назвал «гавканьем из-под дивана» угрозы Киева нанести удар по региону.

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