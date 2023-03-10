В конкурсе «Лидеры возрождения. Луганская Народная Республика» приняли участие более 10 тыс. человек

Луганск, , 23:26 — REGNUM Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко выступил перед участниками первого полуфинала конкурса «Лидеры возрождения. Луганская Народная Республика».

Он поздравил собравшихся с успехом.

«Поздравляю вас с выходом в полуфинал конкурса «Лидеры возрождения. ЛНР»! Это уже большая победа. Вы уже успешные, состоявшиеся люди», — сказал Кириенко.

Замглавы администрации президента напомнил, что в Луганской Народной Республике участниками конкурса стали свыше 10 тысяч человек, а из них в полуфинал удалось пройти лишь около 600 управленцам.

Он отметил, что за предыдущие восемь лет жители ДНР и ЛНР продемонстрировали достойный пример патриотизма, а также готовности бороться за свою историю и культуру. По словам Кириенко, после победы России потребуются кадры для возрождения экономики и народного хозяйства, в число которых могут войти участники конкурса.

«Вы очень нужны! Нам надо не просто восстановить то, что было, нам надо кардинально двигаться вперед. В этой работе ваши таланты, ваши силы, ваши знания будут обязательно востребованы», — добавил замглавы администрации президента.

После он также ознакомился с процессом оценок мероприятий конкурса.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля были выбраны 234 участника полуфинала «Лидеры возрождения. Запорожская область». Их состав был определен по итогам дистанционного этапа конкурса, который включал комплексное онлайн-тестирование и оценку эссе.