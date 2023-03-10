Хьюстон, США, 10 марта, 2023, 23:21 — ИА Регнум. Возможность полностью заместить на европейском рынке российские нефть и газ есть у США. Такое заявление сделал 10 марта глава комитета по энергетике и природным ресурсам американского Сената Джо Манчин в беседе с РИА Новости на международной энергетической конференции CERA Week в Хьюстоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Манчин ответил утвердительно на вопрос о том, есть ли у США возможности для полного замещения в Европе российских нефти и газа на энергоносители американских компаний.

Как пояснил Манчин, такой шаг не позволит дать России шанс использовать энергоносители в качестве оружия.

«Если мы сможем сделать это и убрать с рынка российскую нефть, используемую в качестве оружия, это будет благословением для демократии и свобод людей», — пояснил сенатор.

Кроме того, Манчин указал, что в идеале предпочел бы, чтобы российские энергоносители вообще не попадали на мировые рынки, но отметил, что каждая страна вправе принимать отдельное, собственное решение по этому вопросу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол, Евросоюз не вернется к дешёвому газу в будущем, а цены на энергетику будут расти.