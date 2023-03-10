Российский астроном Сурдин оценил прогноз специалистов NASA про падение огромного астероида на Землю

Москва, , 22:55 — REGNUM Сценарии столкновения огромного астероида с Землей перечислил Научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Владимир Сурдин в комментарии корреспонденту ИА REGNUM. Он оценил проявившуюся ранее информацию от специалистов NASA, которые предупредили, что падение небесного тела может угрожать человечеству в 2046 году.

Астероид DasWortgewand

«Если это случится на суше, то он уйдет в землю, будет взрыв довольно мощный. Но это локальная неприятность. А когда он падает в океан, рождаются цунами и побережья этого океана будут залиты серьезной волной, а люди живут по берегам как известно», — сказал ученый.

Читайте подробнее об этом в большом материале ИА REGNUM