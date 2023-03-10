В Бельгии федеральным служащим запретили пользоваться приложением TikTok

Брюссель, , 23:08 — REGNUM После получения соответствующих рекомендаций спецслужб правительство Бельгии объявило о временном запрете на использование приложения TikTok на служебных телефонах. Об этом 10 марта сообщается в пресс-релизе бельгийского правительства.

Мобильное приложение TikTok

«Совет национальной безопасности ввел 10 марта временный запрет на установку приложения TikTok на служебных телефонах сотрудников федеральных органов власти», — говорится в правительственном заявлении.

Государственная служба безопасности страны и центр кибербезопасности считают, что TikTok собирает большой объём данных пользователей, что несет риски вмешательства в частную жизнь. Кроме того, указывается, что TikTok может «манипулировать информационными потоками». При этом, как указывается в заявлении правительства Бельгии, китайское законодательство обязывает TikTok сотрудничать с органами безопасности КНР.

Запрет на использование приложения введён на шесть месяцев, после чего его могут продлить.

Напомним, что Еврокомиссия уже приостановила использование TikTok на служебных устройствах. О намерении ввести подобные запреты также заявили Совет Евросоюза и Европейский парламент.

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