Эрдоган назвал уважительные причины переноса президентских выборов на более раннюю дату

Анкара, , 22:41 — REGNUM Перенос президентских выборов в Турции на более раннюю дату имеет уважительные причины, заявил 10 президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом 10 марта сообщает информационное агентство Anadolu.

Реджеп Тайип Эрдоган tccb.gov.tr

Эрдоганган напомнил, что он сообщил турецкой общественности о намерении перенести президентские выборы с 18 июня на 14 мая сразу после наступления нового года. Он объяснил такой перенос тем, что проведение выборов 18 июня могло помешать значительной части населения принять в них участие. По словам Эрдогана, в июне в стране начинаются студенческие каникулы, и большое количество студентов уезжает проведать своих родственников или же едет на курорты.

Кроме того, именно в время большое количество паломников отправляется в поездку к святым местам.

Эрдоган также подчеркнул, что из уважения к памяти погибших во время землетрясения он будет проводить свою избирательную кампанию без всякого музыкального сопровождения.

Напомним, что Эордоган уже подписал указ о проведении президентских выборов 14 мая. Второй тур выборов назначен на 28 мая. После опуликования указа в официальной прессе, Верховная избирательная комиссия Турции даст старт предвыборной кампании.

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