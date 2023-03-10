Эрдоган объяснил причины переноса выборов на более ранний срок
Эрдоган назвал уважительные причины переноса президентских выборов на более раннюю дату
Анкара, 10 марта, 2023, 22:41 — ИА Регнум. Перенос президентских выборов в Турции на более раннюю дату имеет уважительные причины, заявил 10 президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом 10 марта сообщает информационное агентство Anadolu.
Эрдоган напомнил, что он сообщил турецкой общественности о намерении перенести президентские выборы с 18 июня на 14 мая сразу после наступления нового года. Он объяснил такой перенос тем, что проведение выборов 18 июня могло помешать значительной части населения принять в них участие. По словам Эрдогана, в июне в стране начинаются студенческие каникулы и большое количество студентов уезжает проведать своих родственников или же едет на курорты.
Кроме того, именно в это время большое количество паломников отправляется в поездку к святым местам.
Эрдоган также подчеркнул, что из уважения к памяти погибших во время землетрясения он будет проводить свою избирательную кампанию без всякого музыкального сопровождения.
Напомним, что Эрдоган уже подписал указ о проведении президентских выборов 14 мая. Второй тур выборов назначен на 28 мая. После опубликования указа в официальной прессе, Верховная избирательная комиссия Турции даст старт предвыборной кампании.