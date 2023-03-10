Зампостпреда РФ при ООН Полянский: Россия запросила заседание Совбеза ООН по русофобии

Нью-Йорк, США, , 22:30 — REGNUM Россия запросила открытое заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций по проблеме русофобии на Украине, написал 10 марта в своем телеграм-канале первый заместитель постоянного председателя России при ООН Дмитрий Полянский.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Мероприятие запрошено 14 марта на 17:00 (мск). По словам дипломата, заседание коснется русофобии как на украинской территории, так и в западных странах.

В тексте запроса отмечается, что это явление мешает поиску долгосрочных и устойчивых решений кризиса вокруг Украины. Полянский подчеркнул, что имена докладчиков будут обнародованы за день до выступления, чтобы не подвергать их внешнему давлению.

Он добавил, что такие проблемы возникают часто.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Полянский заявил о росте среди стран ООН растет сомнение в верности позиции западных стран по Украине. Он пояснил, что многие видят, как Запад пытается усугубить ситуацию на Украине, наращивая поставки вооружений для ВСУ.