Брюссель, , 22:00 — REGNUM Внешнеполитическая служба ЕС не раскрыла сведения о том, получил ли письмо от представителей российской оппозиции глава ведомства Жозеп Боррель. Об этом 10 марта на брифинге в Брюсселе заявил представитель службы Петер Стано, отвечая на соответствующий вопрос.

Жозеп Боррель © Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

«Мы никогда не сообщаем о корреспонденции, которую получает внешнеполитическая служба ЕС», — сказал Стано.

Он добавил, что внешнеполитическое ведомство ЕС всегда отвечает на полученные письма. Стано также отказался говорить о возможных утечках информации из службы. Чиновник добавил, что, по его мнению, «российской оппозиции не существует».

Напомним, о письме в ЕС призывом снять санкции с ряда российских бизнесменов ранее сообщил экс-главного редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом). Он сообщил что письмо подписали несколько российских оппозиционеров.