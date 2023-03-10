Командир «Ахмата» Алаудинов: удар тремя группировками ВСУ по Артёмовску планирует НАТО

Москва, , 21:54 — REGNUM ВСУ готовят удар по Артёмовску сразу тремя группировками. В свою очередь российские подразделения готовятся отразить этот удар. Об этом 10 марта в прямом эфире телеканала «Россия-1» сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

Апты Алаудинов © Александр Река/ТАСС

«Есть информация, что противник собрал три группировки, для того чтобы нанести удар. Мы эту информацию фиксируем и готовимся к отражению наступления», — сказал Алаудинов.

Как отметил командир «Ахмата», операция по «разблокированию Артёмовска» планируется под руководством НАТО. Для противника потерять город означает понести «имиджевые потери».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обозреватель китайского издания Asia Times Брэндон Вайхерт 7 марта заявил, что сражение под Артёмовском стало для Вооруженных сил Украины и Киева началом конца.

О возможной потере Киевом большей части территорий Донбасса в случае поражения под Артёмовском также заявил в интервью CNN 8 марта президент Украины Владимир Зеленский.