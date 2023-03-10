Минск, , 21:33 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершит официальный визит в Иран. Он запланирован на 12–13 марта. Об этом 10 марта сообщила пресс-служба главы республики.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

«Президент Беларуси Александр Лукашенко 12–13 марта совершит официальный визит в Иран», — сказано в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе Лукашенко, в Тегеране будут обсуждены вопросы двусторонних отношений, в первую очередь связанные с торгово-экономическим сотрудничеством. Разговор будет касаться проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики.

Встреча президента Белоруссии с президентом Ирана Ибрахимом Раиси «пройдет в узком и расширенном составах с участием членов делегаций». Подчеркивается, что в ходе визита будут обсуждена также ситуация в регионе и в мире.