Тель-Авив, Израиль, 10 марта, 2023, 21:46 — ИА Регнум. Израиль сможет нарастить экспорт природного газа (СПГ) в Европу, если будет организована инфраструктура для перевалки сжиженного природного газа, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече с министром по делам предприятий и продукции Италии Адольфо Урсо. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба правительства еврейского государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

«Мы должны крайне внимательно и быстро рассмотреть возможность расширить инфраструктуру для СПГ, возможно, на Кипре, чтобы увеличить возможности по экспорту Израилем газа в Италию и из Италии — в Европу», — сказал Нетаньяху.

По его словам, Израиль заинтересован в том, чтобы увеличить поставки голубого топлива в Европу через Италию, так как эта республика планирует создать газовый хаб. Нетаньяху отметил, что между странами уже налажено сотрудничество в этой сфере.

Напомним, Израиль обнаружил крупные запасы газа на шельфе Средиземного моря возле израильского побережья. Газ с него стали поставлять в начале 2020 года.