Российский ученый прокомментировал «конец света» от падения астероида
Москва, 10 марта 2023, 21:07 — REGNUM Российские ученые разъяснили, стоит ли верить прогнозам специалистов NASA, которые пообещали землянам в 2046 году катастрофические последствия при столкновении с Землёй огромного астероида. По мнению научного сотрудника Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Владимира Сурдина, которое он высказал корреспонденту ИА REGNUM, паниковать заранее не стоит, так как с большой долей вероятности небесное тело пролетит мимо.
Как отметил ученый, так бывает в 90% случаях. Он считает, что сравнение астероида по размерам с Пизанской башней выглядит не очень профессионально, и усомнился в правдоподобности этого сообщения.
Тем не менее, отвечая на вопрос ИА REGNUM, о возможных вариантах того, что может ждать Землю, если такая встреча с астероидом все же состоится, ученый высказал мнение, что с большей степени вероятности, астероид упадет в океан, и это вызовет гораздо более неприятные последствия, чем если бы это падение произошло на сушу.
Говоря о возможностях предотвращения столкновения с астероидом или хотя бы уменьшения последствий при падении техническими способами, Сурдин отметил, что это в принципе невозможно. Так, даже если удастся раздробить небесное тело на более мелкие части, это лишь приведет к увеличению площади поражения. Сгореть в атмосфере осколки смогут, только если астероид разобьют в пыль.
При этом, по мнению учёного, будет сложно предсказать место падения осколков более крупного размера и организовать эвакуацию из этих мест населения.