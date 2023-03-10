Пронозы NASA о планетарной катастрофе при падении астероида опровергли в России

Москва, , 21:07 — REGNUM Российские ученые разъяснили, стоит ли верить прогнозам специалистов NASA, которые пообещали землянам в 2046 году катастрофические последствия при столкновении с Землёй огромного астероида. По мнению научного сотрудника Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Владимира Сурдина, которое он высказал корреспонденту ИА REGNUM, паниковать заранее не стоит, так как с большой долей вероятности небесное тело пролетит мимо.

Астероид © NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как отметил ученый, так бывает в 90% случаях. Он считает, что сравнение астероида по размерам с Пизанской башней выглядит не очень профессионально, и усомнился в правдоподобности этого сообщения.

«Вообще, сравнение с Пизанской башней выглядит не очень профессионально. 49,2 метра — это крупная штуковина. Почти в три раза больше Челябинского по размеру. А значит раз в 30 больше по массе. Это серьезно. Но еще надо выяснить, насколько правдоподобно это сообщение», — заявил Сурдин.

Тем не менее, отвечая на вопрос ИА REGNUM, о возможных вариантах того, что может ждать Землю, если такая встреча с астероидом все же состоится, ученый высказал мнение, что с большей степени вероятности, астероид упадет в океан, и это вызовет гораздо более неприятные последствия, чем если бы это падение произошло на сушу.

«С вероятностью 65% он приземлится в океане. Это более неприятное событие, чем падение на сушу. Если это случится на суше, то он уйдет в землю, будет взрыв довольно мощный. Но это локальная неприятность. А когда он падает в океан, рождаются цунами и побережья этого океана будут залиты серьезной волной, а люди живут по берегам как известно. В пустынях не живут, в тайге не живут, а основное население живет на берегах. И поэтому цунами довольно неприятная вещь», — считает эксперт.

Говоря о возможностях предотвращения столкновения с астероидом или хотя бы уменьшения последствий при падении техническими способами, Сурдин отметил, что это в принципе невозможно. Так, даже если удастся раздробить небесное тело на более мелкие части, это лишь приведет к увеличению площади поражения. Сгореть в атмосфере осколки смогут, только если астероид разобьют в пыль.

При этом, по мнению учёного, будет сложно предсказать место падения осколков более крупного размера и организовать эвакуацию из этих мест населения.

«Возможности растереть его в пыль нет. А так он раздробится на несколько десятков кусков, о которых мы не будем знать, куда они упадут. А если будет точно место падения — то можно организовать какую-то эвакуацию. И это место падения можно будет предсказать довольно точно. А куча отдельных фрагментов — это будет кошмар.