Москва, 10 марта, 2023, 21:07 — ИА Регнум. Научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Владимир Сурдин в беседе с ИА REGNUM призвал не паниковать из-за прогноза НАСА о риске столкновения с Землей астероида в 2046 году.

NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press Астероид

Однако если это всё же произойдёт, с большой степенью вероятности астероид упадет в океан, и это вызовет гораздо более неприятные последствия.

«С вероятностью 65% он приземлится в океане. Это более неприятное событие, чем падение на сушу. Если это случится на суше, то он уйдет в землю, будет взрыв довольно мощный. Но это локальная неприятность. А когда он падает в океан, рождаются цунами и побережья этого океана будут залиты серьезной волной, а люди живут по берегам как известно. В пустынях не живут, в тайге не живут, а основное население живет на берегах. И поэтому цунами довольно неприятная вещь», — считает эксперт.

Говоря о возможностях предотвращения столкновения с астероидом или хотя бы уменьшения последствий при падении техническими способами, Сурдин отметил, что это в принципе невозможно.

10 марта НАСА на своей странице в Twitter заявило о существовании небольшого риска столкновения астероида 2023 DW, обнаруженного 26 февраля, с Землёй в 2046 году. При этом на сайте Европейского космического агентства этот астероид занимает первое место в списке космических объектов, потенциально способных повлиять на нашу планету.