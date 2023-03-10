Москва, 10 марта, 2023, 21:14 — ИА Регнум. Если выяснится, что астероид неизбежно столкнётся с Землёй, то взрывать его с помощью ракет бесполезно, так как это может даже усугубить ситуацию. Об этом 10 марта заявил ИА REGNUM научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Владимир Сурдин.

NASA/Global Look Press Земля

Он прокомментировал сообщение, что в сторону нашей планеты летит небесное тело размером с Пизанскую башню.

«Это бесполезно. При таком размере. Раздробив его на несколько частей, мы только увеличим площадь поражения», — сказал Сурдин.

По мнению астронома, смысл разрушать такой астероид есть только в том случае, если его получится измельчить «в пыль». Если же осколки будут крупными, то ситуация усугубится, так как они всё равно не сгорят в атмосфере, но разлетятся по непредсказуемым траекториям.

«А если будет точное место падения — то можно организовать какую-то эвакуацию», — отметил эксперт.

Напомним, ранее в NASA сообщили об обнаружении астероида, который может столкнуться с Землёй 14 февраля 2046 года. Его размер в обхвате составляет почти 50 метров.