Астроном заявил, что бесполезно взрывать летящий на Землю астероид
Москва, 10 марта, 2023, 21:14 — ИА Регнум. Если выяснится, что астероид неизбежно столкнётся с Землёй, то взрывать его с помощью ракет бесполезно, так как это может даже усугубить ситуацию. Об этом 10 марта заявил ИА REGNUM научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Владимир Сурдин.
Он прокомментировал сообщение, что в сторону нашей планеты летит небесное тело размером с Пизанскую башню.
«Это бесполезно. При таком размере. Раздробив его на несколько частей, мы только увеличим площадь поражения», — сказал Сурдин.
По мнению астронома, смысл разрушать такой астероид есть только в том случае, если его получится измельчить «в пыль». Если же осколки будут крупными, то ситуация усугубится, так как они всё равно не сгорят в атмосфере, но разлетятся по непредсказуемым траекториям.
«А если будет точное место падения — то можно организовать какую-то эвакуацию», — отметил эксперт.
Напомним, ранее в NASA сообщили об обнаружении астероида, который может столкнуться с Землёй 14 февраля 2046 года. Его размер в обхвате составляет почти 50 метров.