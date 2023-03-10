Берлин, 10 марта, 2023, 20:30 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в курсе всех публикаций в СМИ о версиях по виновным в диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Его радует, что расследование продолжается. Об этом сообщила 10 марта в ходе брифинга представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман.

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

«За канцлера могу сказать: он рад, что расследование продвигается. Он благодарен следственным органам. Впечатляет, что, по всей видимости, был достигнут прогресс», — заявила Хофман.

Между тем на вопросы журналистов, связанные с ходом следствия, она отказалась отвечать, перенаправив их в Генпрокуратуру ФРГ.

Напомним, ранее ряд СМИ выдвинул версию о причастности к диверсиям на «Северных потоках» некой украинской группы, которая совершила подрыв, используя судно, принадлежащее бизнесмену с Украины. До этого журналист Сеймур Херш выдвинул версию, что диверсию совершили США и Норвегия. Утверждалось, что в США подготовили всё для взрыва, а норвежцы запустили процесс в «нужный момент».