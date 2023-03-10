Москва, , 20:32 — REGNUM Уровень инфляции в России в течение недели с 28 февраля по 6 марта был нулевым. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба Росстата.

Рубль Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«За период с 28 февраля по 6 марта 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,00%», — в сообщении.

По данным ведомства, с начала текущего года уровень инфляции в стране составил 101,3%. В прошлом году за тот же период цены в РФ в среднем выросли на 9,95%.

Стоит отметить, что в феврале, согласно данным Росстата, цены в стране выросли в среднем на 0,46%. Этот показатель был ниже, чем в январе, в течение которого товары подорожали на 0,84%.